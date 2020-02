Serale Amici 19 – Tutte le novità, quanto durerà, come si svolge e gli ospiti

Tra pochi giorni inizierà il Serale di Amici 19 e Maria De Filippi ha deciso di stravolgere completamente le carte in tavola! Durante la conferenza stampa di presentazione del programma la presentatrice ha annunciato che, invece di un format unico con i concorrenti di questa edizione, il Serale sarà diviso in due parti.

Il Serale di Amici 19 avrà 9 puntate in tutto, quattro di venerdì e cinque di sabato. Le prime sei puntate con protagonisti 10 concorrenti, un Serale vero e proprio con il vincitore di questa edizione annunciato alla sesta puntata. Poi avremo tre puntate di una sorta di Amici Big (o Amici All Star) con una gara tra cantanti e ballerini delle passate edizioni, vincitori e cantanti già avviati. Tra loro Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, il ballerino Vincenzo e Sebastian.

Poi, infine, ci sarà anche un Amici Prof. nel quale gli allievi giudicano i prof nel canto e nel ballo. Siete abbastanza confusi a questo punto?! Anche io, ma scendiamo più nei dettagli!

Serale di Amici 19:

Cominciamo da Serale “normale”. Maria De Filippi ha annunciato che nelle prime sei puntate con ci saranno ne squadre (come già sapevamo) ne direttori artistici, ma solo una giuria composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada, in più ci sarà la presenza di Tommaso Paradiso. L’ex cantante dei The Giornalisti non sarà un giurato, ma “parlerà e dirà quel che pensa“: “La scelta di non farlo giurato è condivisa anche lui” ha detto la De Filippi in conferenza stampa.

“Non voglio che i ragazzi vivano il programma come una competizione serrata, dove vince uno e abbasso gli altri. Questa è una occasione affinché possano vivere del loro lavoro; non tutti possono permettersi di passare 7 mesi con dei professionisti, spero che i ragazzi questo lo capiscano.

Una volta i cantanti venivano qui senza avere un progetto, senza avere nessuno dietro. Adesso col web e col computer usano Amici come veicolo per sentire i loro pezzi. Amici è l’unico talent non abbinato alla casa discografica, ed è una grande fortuna (non perché io ce l’abbia con le case discografiche). Ogni ragazzo è libero di scegliersi il produttore, senza che una casa discografica gli imponga i pezzi” ha continuato (fonte).

Ecco come sarà impostata la gara: ci saranno tre gironi fatti a classifica. Il primo classificato del girone andrà direttamente alla puntata successiva; il secondo classificato, invece, dovrà superare altri tre step: televoto, giuria e Var (questo ultimo punto non ci è molto chiaro).

Gli ospiti annunciati di questa prima parte del Serale di Amici 19 sono Ghali, Emma, Elisa, Alessandra, Ermal Meta e J-Ax.

Amici All Star:

Parlando della seconda parte del Serale di Amici 19, ovvero, quello che chiameremo per comodità All Star, anche se non avrà un titolo suo, sappiamo che non ci saranno eliminazioni, ma solo una classifica generale e un vincitore. Tra i big annunciati ci sono Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, il ballerino Vincenzo e Sebastian, ma se ne aggiungeranno altri.

La De Filippi ha detto: “Nasce dall’anticipo del programma e dal fatto che i ragazzi talentuosi non fossero tutti quelli della classe. Le puntate erano 9, l’idea di dare le ultime tre nasce per quello. Amici Big qualche anno fa? In quel caso i big partirono sin dall’inizio del serale, con l’eliminazione. Stavolta ci sarà un vincitore, una classifica, ma niente eliminazioni“.