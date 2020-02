Tommaso Paradiso al serale di Amici 19: ecco cosa farà

Ve l’avevamo annunciato qui su Ginger Generation. Il prossimo venerdì 28 febbraio prenderà ufficialmente il via su Canale 5 il tanto atteso serale di Amici 19. Una fase importante e delicata, presentata questa mattina da Maria de Filippi in conferenza stampa. Una fase alla quale, fra gli altri, parteciperà anche Tommaso Paradiso, anche se ufficialmente soltanto alla prima puntata!

Che cosa farà Tommaso Paradiso ad Amici 19?

Partiamo subito con una premessa. Il serale di Amici 19 è stato completamente rivoluzionato rispetto alle altre edizioni. Maria de Filippi ha infatti deciso di cambiare le carte in tavola, con aggiunte a sorpresa e tante novità. Tommaso Paradiso è proprio una di queste.

Per la sua prima vera esperienza televisiva, l’ex leader dei TheGiornalisti si siederà al fianco di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte, Loredana Berté. Sarà infatti questa la speciale squadra di giudici che commenterà le imprese degli allievi nella scuola.

Tommaso Paradiso, in ogni caso, non sarà un vero e proprio giurato, infatti non voterà. Maria de Filippi ha infatti spiegato:

La scelta di non farlo giurato è condivisa anche lui, sarà la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, so che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato. Ci sarà in tutte le puntate? Valuteremo man mano.

L’arrivo di Tommaso Paradiso al serale di Amici 19, in ogni caso, non è certo l’unica novità di questa edizione del talent show.

Rivoluzionato, anche questa volta, il meccanismo del serale. Vale prima di tutto la pena sottolineare che il vincitore di Amici 18 lo scopriremo dopo sole 6 puntate, con una finale a quattro. Successivamente si svolgerà un Amici All Stars che vedrà scontrarsi fra gli altri Alberto Urso, Enrico Nigiotti, i ballerini Vincenzo e Sebastian e…Michele Bravi! Terminato l’All Stars si svolgerà un Amici Prof con giudici d’eccezione Albano e Romina.

Per quanto riguarda il meccanismo, che potrebbe in ogni caso cambiare da puntata a puntata, sappiamo che alla prima serata assisteremo a ben due eliminazioni. I concorrenti, a quanto pare, dovranno sostenere una selezione a tre fasi che includerà anche il televoto. Ciò significa che la trasmissione sarà in diretta!

Chi lo sa, a questo punto, come Tommaso Paradiso riuscirà ad influenzare gli equilibri all’interno della trasmissione!