Non si placano le polemiche legate al Festival di Sanremo 2020, nemmeno dopo la fine dell’evento! Questo pomeriggio, infatti, abbiamo assistito ad uno scontro piuttosto acceso fra Alberto Urso e i giornalisti ospiti della diretta di Rai Uno a Domenica In di Mara Venier! OMG! Ma cos’è successo esattamente?

Alberto Urso e la polemica a Domenica In

Il vincitore di Amici 18, come saprete, non si è posizionato esattamente benissimo nella classifica finale generale del Festival. Inizialmente, l’artista siciliano era persino dato per favorito fra i bookmaker. Ma qualcosa, evidentemente, è andato storto.

Alberto, purtroppo, si è posizionato solo in 14a posizione, il che deve avergli provocato più di qualche malumore. L’artista, in gara con il brano Il sole ad est, è stato in particolare “massacrato” dalla sala stampa, che l’aveva relegato inizialmente nelle ultimissime posizioni

Una volta ritrovatosi di fronte ai giornalisti (alcuni hanno definito la sua canzone “soporifera”) l’artista ha dunque sbottato.

Ecco le parole di Alberto Urso a riguardo:

Non ho apprezzato le critiche poco costruttive. Ci sono rimasto male, si potevano usare altre parole. Ad esempio, è stato detto che sono peggio del sonnifero. Si potevano usare altri termini, sono un ragazzo di 22 anni.

A questo punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che sappiamo non avere molti peli sulla lingua. La giornalista e opinionista ha infatti invitato Alberto, piuttosto scocciata, ad accettare le critiche.

Lo scontro fra Alberto, visibilmente infastidito, e Selvaggia Lucarelli ha scatenato un vero putiferio all’Ariston. Molti fra i presenti erano infatti fan di Alberto Urso e hanno iniziato a fischiare sonoramente la Lucarelli, invitandola ad andarsene.

Ecco il video di quanto accaduto ad Alberto Urso a Domenica In!

Il pubblico di #DomenicaIn che fischia la Lucarelli per le critiche che sta facendo ad Alberto Urso con tanto di signora del pubblico che la invita ad uscire. 😂🤣😂🤣✈️✈️✈️ pic.twitter.com/yJ9UcajhYh — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) February 9, 2020

Subito dopo Alberto Urso ha potuto riabbracciare la sua adorata Giordana, in gara con il pezzo Come mia madre.