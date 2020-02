Michele Bravi canta Il diario degli errori ad Amici 19 (Video)

Michele Bravi torna ad esibirsi dal vivo in televisione, dopo tanto tempo, sul palco di Amici 19 a Canale 5. Questo pomeriggio, 22 febbraio, l’artista umbro ha cantato di fronte al pubblico di Maria de Filippi Il Diario degli errori, uno dei pezzi di Anime di Carta. Il pezzo, come ricorderete, era arrivato quarto al Festival di Sanremo 2017.

Si tratta questa della seconda partecipazione recente di Michele Bravi in televisione dopo la richiesta di patteggiamento. Qualche settimana fa, come ricorderete, l’artista era stato ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Almeno tu rimani fuori Dal mio diario degli errori Da tutte le mie contraddizioni Da tutti i torti e le ragion iDalle paure che convivono con me Dalle parole di un discorso inutile Almeno tu rimani fuori Dal mio diario degli errori”

Michele Bravi, vi ricordiamo, tornerà a breve con un nuovo disco. Il prossimo 20 marzo uscirà in tutte le piattaforme online e nei negozi il nuovo disco La geografia del buio.

Ecco con quali parole l’artista ha commentato il suo nuovo progetto discografico:

L’estetica del disco si sviluppa in una sequenza di immagini oniriche e surreali, allucinazioni, che Michele racconta attraverso le parole e la musica. Si susseguono suggestioni evocative che rimandano a una realtà stravolta e a un profondo dolore. Un dolore che avvolge, immerge e nasconde ogni cosa come una profonda coltre di nebbia. Il concept dell’album è caricato di grande drammaticità, è come se la realtà si palesasse sotto forma di rappresentazione teatrale, dove la separazione tra spettatori e attori è un limite invalicabile.