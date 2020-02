Sanremo 2020: ascolta qui tutte le canzoni del festival!

Con la serata di ieri, quella del 5 febbraio, noi telespettatori abbiamo avuto modo, finalmente, di ascoltare tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020.

24 pezzi perlopiù convincenti, originali e radiofonici, nonché molti brani che già ci sono entrati in testa fin dal primo ascolto. Amadeus, come promesso, ha portato sul palco dell’Ariston una serie di brani che, potenzialmente, potrebbero essere delle vere hit radiofoniche.

Fra i brani più orecchiabili in assoluto, per esempio, troviamo Andromeda di Elodie, Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari o ancora Eden di Rancore. Tutti i nostri preferiti ex talent come Alberto Urso, Giordana Angi e Riki, invece, hanno preferito portare in gara delle emozionanti ballate.

Qui sotto trovate dunque tutti gli audio e i video ufficiali di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020.

Alberto Urso – Il Sole ad Est

Achille Lauro – Me ne frego

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Junior Cally – No grazie

Marco Masini – Il Confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo Sappiamo entrambi

Tosca – Ho amato tutto

RIta Pavone – Niente (Resilienza 74)

