Anastasio – Rosso di Rabbia: il video ufficiale della canzone

Dopo la presentazione della canzone in gara a Sanremo 2020, intitolata Rosso di Rabbia, è online il video ufficiale della canzone di Anastasio. Il video è una produzione di Maestro Production da un’idea di Marco Anastasio e Silvia Romano.

Girato a Villa Franca (Pomezia) con il contributo di Sony Music Italy, il videoclip ruota attorno alla più forte delle emozioni, che nessun colore meglio del rosso può esprimere. Queste le parole con cui il rapper presenta Rosso di Rabbia:

Questa canzone va contestualizzata al mio album che uscirà tra poco, è il capitolo di una storia ma di per sé il testo regge da solo, è un tassello. Sanremo rappresenta chiaramente l’opportunità di arrivare a tante persone. Quello che spero è di incuriosirle e di portarle a sentire l’album, un progetto molto variegato.

Video ufficiale:

Anastasio - Rosso di rabbia (Official Video - Sanremo 2020)

La rabbia è un sentimento pericoloso, che però può essere facilmente convertita in altre emozioni e persino trasformata in processo creativo. Ci sono persone a cui il diritto di esprimerla è in qualche modo negato e non possono fare altro che canalizzarla in maniera costruttiva. Lo sa bene Anastasio che con la sua estrema abilità racconta la necessità di trasformare nelle sue incredibili rime il suo mondo interiore e i suoi pensieri più cupi.

Ma quando la rabbia diventa una prigione, i pensieri a volte possono diventare addirittura criminosi. Anastasio ci descrive in Rosso di rabbia proprio quel confine dove tutti, in maniera più o meno forte, ci siamo ritrovati almeno una volta.

Il racconto del video sembra parlare di un terrorista colto in flagranza di reato, un reato che per fortuna non è arrivato a commettere. La sensazione del rapper è di sentirsi infine impossibilitato a esprimere quel suo rosso disappunto e di essere disinnescato, quindi senza possibilità di espressione, senza possibilità di esplodere veramente.