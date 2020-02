Le Vibrazioni cantano Dov’è a Sanremo (video e testo)

Dov’è è il titolo della canzone che Le Vibrazioni, band milanese con oltre vent’anni di carriera all’attivo, presenta al Festival di Sanremo 2020. La kermesse, vi ricordiamo, si svolge dal 4 all’8 febbraio, è trasmessa da Rai Uno con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus.

Video di Dov’è delle Vibrazioni

Sanremo 2020 - Le Vibrazioni cantano "Dov'è"

Testo di Dov’è delle Vibrazioni

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

E ho creduto fosse neve

E non mi sento contento

Chissà se poi sono io

Quello allo specchio.

Cerco dai vicini

La mia dose giornaliera

Di sorrisi ricambiati

Per potermi poi sentire

Socialmente in pace

Con il mondo e con il mio quartiere.

Chiedimi se dove sto

Sto bene

Se sono felice

Chiedimi qualsiasi cosa

Basta che mi dici

Dov’è X7

La gioia d0v’è dov’è dov’è dov’è

D0v’è dov’è d0v’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

D0v’è

Mi chiedo d0v’è.

Cerco di sentire quello

Che non so vedere

La mia solitudine

È sul fondo di un bicchiere

D’acqua che m’inviti a bere

Ho sete di stupore

Mi puoi accontentare?

Chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

D0v’è X7

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è d0v’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

D0v’è

Mi chiedo d0v’è.

E rimango già qui, rimango così e

E non ci penso più

Ho una clessidra ferma al posto del cuore

E un piano alto dove puoi vedere tutto

Rimango così, rimango così e

E non ci penso più

E allora chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

D0v’è X7

La gioia d0v’è X4

v’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

D0v’è

Mi chiedo d0v’è.

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

Eppure sembra neve