Alberto Urso – Il Sole ad Est: il video ufficiale della canzone

Il tenore polistrumentista Alberto Urso ha presentato ieri in occasione della 70° edizione del Festival di Sanremo il brano Il Sole Ad Est. Da questa mattina è online sul canale YouTube dell’artista il videoclip del brano. Il video musicale, realizzato da Universal Music Italy, ha per autore Mario Crocetta, la regia di Paolo Zazzaretta ed è ambientato a Sabaudia (Latina).

Con queste parole, Alberto Urso ha descritto la sua canzone che parla innanzitutto d’amore. Ma è un brano che racconta anche il suo grande cambiamento che ha vissuto in quest’ultimo anno appena trascorso:

Il Sole ad est è una canzone d’amore. E’ intitolata così perchè quest’anno è stato come un sorgere del sole, è stato un anno molto importante, bello come il sole, come l’alba. Spero di trasmettere emozioni quando la canto. Quello di Sanremo è un palco che mi farà maturare tantissimo, come una grande esperienza formativa.