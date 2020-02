Riki – Lo sappiamo entrambi: il video ufficiale della canzone

Da oggi, mercoledì 5 febbraio, è in radio e disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming Lo sappiamo entrambi (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Riki, in gara nella sezione Campioni del 70° Festival di Sanremo. Il brano è attualmente il più venduto su iTunes tra i singoli sanremesi e secondo nella classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia.

Ecco il video ufficiale di Lo Sappiamo entrambi:

RIKI - Lo sappiamo entrambi (Official Video - Sanremo 2020)

Classe ’92, con oltre un milione di followers su Instagram, Riki è per la prima volta sul palco del Teatro Ariston dopo aver conquistato le classifiche italiane, vendendo oltre 310.000 copie fisiche con il suo primo EP Perdo le parole e il suo primo album di inediti Mania (è l’artista italiano che ha venduto più dischi in assoluto nel 2017). Un successo multiplatino che va dal nostro paese all’America Latina.

Nella serata speciale di domani, giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival, Riki interpreterà in coppia con Ana Mena L’edera, il brano presentato al Festival di Sanremo nel 1958 da Nilla Pizzi insieme a Tonina Torrielli.

Lo sappiamo entrambi, una ballad scritta da Riki insieme al suo produttore Riccardo Scirè, racconta con precisione geometrica una relazione che sta finendo, in cui nessuno ha il coraggio di dirselo (Restiamo distanti restandoci accanto, Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu ti addormenti guardando la tivù). Un amore che, proprio nell’era dei social network che offrono infinite possibilità di interazione, vive il paradosso dell’incomunicabilità.