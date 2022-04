Sangiovanni – Cadere Volare: Tutte le canzoni, i testi e significato del disco

Sangiovanni ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico Cadere Volare. Nel disco troviamo canzoni inedite che raccontano quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

L’album di Sangiovanni è disponibile su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel autografato dall’artista, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco. Le nuove canzoni saranno presto ascoltate in tour a maggio, nelle undici date nei super club già sold out, e in due eventi live molto speciali: a Roma il 19 ottobre al Palazzo dello Sport e a Milano il 23 ottobre al Forum.

Ecco come Sangiovani descrive la sua musica:

La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza.

È così che Sangiovanni descrive il modo in cui si approccia alle canzoni. Ed è un modo che ha raggiunto risultati straordinari, che lo hanno consacrato artista rivelazione.

Ecco la tracklist di Cadere Volare di Sangiovanni:

Cadere volare

Che gente siamo

Farfalle

Cortocircuito

Sigarette alla menta

Cielo dammi la luna

Perderci (forti)

Amica mia

Duedinotte

Parolacce

Titanic

Se mi aiuti