Sangiovanni: audio e testo della canzone Cadere Volare

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Cadere volare.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Cadere Volare di Sangiovanni

Testo Cadere Volare di Sangiovanni

Oggi mi sveglio e mi sento leggero

Il mio stomaco è vuoto e lo riempio di cose

Passeggio nel mondo e parlo alle persone

Guardo le foglie volare, mi piace

Mi ricordano me

Sì, ma non è sempre così

Questa vita è una giostra e domani sarà un giorno diverso

Ma spero di no

Oggi mi sveglio e nel vuoto ci sono

Il mio stomaco pesa e vorrei non averlo

Passeggio nel mondo ma non c’è nessuno

E guardo le foglie-e-e-e

Che cadono ma non mi piace vederle

Mi ricordano me

Vorrei averti qua

E dirtelo in faccia

Sono nel mezzo tra vivere e morire e stare qui

Morire per poi vivere, poi sparire

Ma la verità, sopravvivo, sì

In una vita di alti e bassi

Non mi resta che

Cadere, volare

Da un grattacielo sulle strade

Cadere, volare

Sul letto di un ospedale

Dal cielo sopra il mare, il paradiso

O dentro l’inferno in cui vivo

Cadere, volare

Anche se poi fa male

Vorrei trovare un punto fermo, un riferimento

Ricredere in quello che ho perso e sorridere

Vorrei trovarmici disperso nella foresta

La faccia triste mentre guardo la terra

Vivere, morire, stare qui

Morire per poi vivere, poi sparire

Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me

Vorrei averti qua

E dirtelo in faccia

Sono nel mezzo tra vivere e morire e stare qui

Morire per poi vivere, poi sparire

Ma la verità, sopravvivo, sì

In una vita di alti e bassi

Cadere, volare

Da un grattacielo sulle strade

Cadere, volare

Sul letto di un ospedale

Dal cielo sopra il mare, il paradiso

O dentro l’inferno in cui vivo

Cadere, volare

Anche se poi fa male

Dal cielo sopra il mare, il paradiso

O dentro l’inferno in cui vivo

Cadere, volare

Anche se poi fa male

