Sangiovanni: audio e testo della canzone Sigarette alla menta

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Sigarette alla menta.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Sigarette alla menta di Sangiovanni

Testo Sigarette alla menta di Sangiovanni

Chissà perché

Ultimamente mi mandi a fare la spesa

Più o meno tutte le sere

Ci vado volentieri

Che le sto ancora cercando quelle Camel doppio gusto

Che non trovo mai, e non fumo da un sacco

Colpa del tabaccaio, anche oggi a mani vuote

Ma sulla via di casa cosa vedon i miei occhi?

Fuori dalla finestra

Ho visto un tipo buttarsi con mezza sigaretta

E quando ho aperto la porta

C’eri tu tutta nuda e la casa sapeva solo di menta

Perché non mi hai detto niente?

Ora non so come fare

Se non le vendono più le sigarette a due gusti

Come faceva ad averle?

“Dove?”, pensavo: “Dove”, di averle trovate, non ci sono più

Da nessuna parte, non posso manco parlarci

Sta già in paradiso, ma forse riesco a rubarle dal suo giacchino

E vabbè, vabbè, vabbè, mi ha visto la polizia

Avranno pensato che l’avessi fatto cadere io

E vabbè, vabbè, vabbè, mi farò questa galera, chi se ne frega

Tanto ho le mie sigarette

Fuori dalla finestra

Ho visto un tipo buttarsi con mezza sigaretta

E quando ho aperto la porta

C’eri tu tutta nuda e la casa sapeva solo di menta

Perché non mi hai detto niente?

Ora non so come fare

Se non le vendono più le sigarette a due gusti

Come faceva ad averle?

(Come faceva ad averle?)

(Come faceva?)

