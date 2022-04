Sangiovanni: audio e testo della canzone Duedinotte

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Duedinotte.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Duedinotte di Sangiovanni

Testo Duedinotte di Sangiovanni

Mi scrivi sempre tardi

Le cose più belle

Sarà che la notte ti ispira

Ti libera pensieri

Così mi riempi di papiri

Da bambina

Come elogio a ciò che sono

In cui mi ammiri e che mi stimi

Come esempio nella vita

E sono lieto

Frasi tali non me le aspetto mai

Che ti succede

Quando cala il sole

E cambi dalle due di notte

Due di notte

Due di notte, ti trasformi nella donna dei miei sogni

Dei miei sogni

E dopo le due di notte

Due di notte

Due di notte prendi forma

E le tue forme si combinano con me

Ma tu da me non torni più

Ma tu da me non torni più

E resto sveglio tutta notte, tutta notte

E di me non ti ricordi più

Chissà perché solo di notte riesci a farmi certe cose

Sempre con gli occhi chiusi quando ci vediamo a casa

L’imbarazzo non ti manca quando noi parliamo al cell

Sei sicura solo quando digiti qualche messaggio

Ma io voglio vederti, non coprirti questa sera

E sei coperte non ti basteranno questa sera

Se non dici nulla me ne esco dal tuo letto

Torno a casa anche se è tardi, non rispondo se mi chiami

E mi riempi di casini, pariolina, di chi sei

Col tuo umore ballerino, ora mi tiri, però poi

Sento già l’adrenalina di quando mi sparirai

Che ti succede quando sale il sole?

E cambi dalle due di notte

Due di notte

Due di notte, ti trasformi nella donna dei miei sogni

Dei miei sogni

E dopo le due di notte

Due di notte

Due di notte prendi forma

E le tue forme si combinano con me

Ma tu da me non torni più

Ma tu da me non torni più

E resto sveglio tutta notte, tutta notte

E di me non ti ricordi più

E cambi dalle due di notte

Due di notte

Due di notte, ti trasformi nella donna dei miei sogni

Dei miei sogni

E dopo le due di notte

Due di notte

Duedinotte prendi forma

E le tue forme si combinano con me

