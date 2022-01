Sanremo 2022: il testo di Farfalle di Sangiovanni

Ecco il testo di Farfalle di Sangiovanni: dopo il titolo, questa è la prima vera anticipazione della canzone in gara alla prossima edizione di Sanremo.

Quest’oggi TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato in anteprima il tradizionale numero dedicato al Festival di Sanremo, con tutti i testi delle canzoni e le curiosità sui pezzi.

Nello speciale è come sempre presente anche la classica foto di gruppo con tutti i partecipanti alla kermesse che per questa edizione del Festival saranno ben 25.

Il brano portato a Sanremo dal cantante vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi è stato scritto da Sangiovanni, A. La Cava e S. Tognini per Sugar Music/Madame Edizioni Musicali.

In Farfalle Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare.

“Sei una boccata d’aria” è la metafora che esprime un forte desiderio di normalità, di libertà nel vivere le emozioni grazie a relazioni sane e non tossiche.

Farfalle è un brano dal ritmo uptempo con un testo introspettivo, prodotto da Zef ed ITACA, team produttivo di Merk & Kremont.

Testo Farfalle di Sangiovanni

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Cosa ne pensate del testo di Farfalle di Sangiovanni?