Elite 5 – Netflix: Ecco chi è Valentina Zenere ovvero Isadora

Da oggi è disponibile su Netflix Elite 5. Tra le new entry nel cast c’è anche la giovane e bella Valentina Zenere nel ruolo della ricca, vivace ma anche sensibile Isadora. Conosciamo un po’ meglio l’attrice che la interpreta

Valentina Zenere nasce a Buenos Aires il 15 gennaio 1997. Già da molto piccola prendeva lezioni di commedia musicale e canto. Nei suoi primi passi ha realizzato molte pubblicità, la più famosa è stata quella della marca di Barbie. Il suo primo ruolo in televisione è nel 2010, per far parte della quarta stagione di Teen Angels, dove ha interpretato Alai Inchausti, figlia dei personaggi di Nicolás Riera e María Eugenia Suárez. Nel 2011 ha fatto una piccola partecipazione nella serie Los únicos interpretando a Jessi ca Cervantes.

Lavora anche come modella e tra le campagne più note troviamo Sweet Victorian e Tutta La Frutta. Durante il 2012 ha continuato la sua carriera facendo varie pubblicità e essendo il volto di diverse marche di vestiti e profumi. Nello stesso anno è stata protagonista di un’opera teatrale, Los Misrerables. Dal 2016 al 2018 è una dei protagonisti della serie di Disney Channel Soy Luna dove interpreta l’antagonista Ámbar Smith. Prende parte all’ultima stagione della serie Netflix Le ragazze del centralino nel ruolo di Camila Salvador.

L’attrice di Elite ha un fidanzato Jordi Llado e postano molte foto dei loro viaggi insieme. Valentina utilizza i social anche per lavoro dato che spesso troviamo scatti professionali e aggiornamenti sulla carriera. Ha raccontato in alcune interviste i segreti della sua bellezza e del suo fisico. Ha detto che segue una dieta e che è importante informarsi e scegliere ciò che fa meglio al proprio fisico. Da poco viene seguita da un personal trainer e combina seduta in palestra ad attività all’aria aperta.

Ecco il suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Zenere (@valentinazenere)