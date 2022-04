Sangiovanni: audio e testo della canzone Se mi aiuti

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Se mi aiuti.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Se mi aiuti di Sangiovanni

Testo Se mi aiuti di Sangiovanni

Caldo il mare, calmo

Quello che vedono gli altri

Io tempesta sui moli

Mi infrango sopra gli scogli

Come posso dirti che non ricordo chi sono

Se stai qui con me, non mi dai una mano

Sincera, per farmi vedere che

Le stelle stasera sono più belle di prima

E il cielo sereno è ritornato vivo

E il mio corpo freddo

Tra le braccia di qualcuno che mi ami

Non ho bisogno di niente, solo bisogno di te

Tu cadi nel blu

Se mi aiuti

Se mi curi

Non mi rivedi più

Se cado nel blu

E tu non mi aiuti

Non mi curi

Non ci rivedremo più

Non è più questo il mondo, non ci sto più dentro

Mi sento sempre all’angolo

Un meteorite addosso, anche mi sposto

Non lo posso evitare

Lascerò tutto a qualcun altro

Piangerò perché non potevo fare altrimenti

Tu cadi nel blu

Se mi aiuti

Se mi curi

Non mi rivedi più

Se cado nel blu

E tu non mi aiuti

Non mi curi

Non ci rivedremo più

Non ci rivedremo più

Non ci rivedremo più

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Sangiovanni?