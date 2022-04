Sangiovanni: audio e testo della canzone Parolacce

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Parolacce.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Parolacce di Sangiovanni

Testo Parolacce di Sangiovanni

Sai, dovremmo ammettere le colpe

Che ci facciamo con i forse se

Poi cadiamo come foglie, sì, come foglie

Ho capito che ho bisogno di te

Che mi ami alla follia

Vorrei fosse come prima, quando mi saltavi addosso

Le sere che tornavo a casa stanco

Ora mi scappi via, ora mi scappi via

Tu da me perché non torni mai

Tu da me perché

Dimmi la tua verità

Le parolacce che ti tieni dentro

Perché le nascondi se lo sai

Che con la tua voce suonano dolci

Sai che non mi piace mai strapparti

Le parole dalla bocca e lo sai, lo sai, lo sai

Se non sei sincera, l’amore che mi dai

Non basterà mai

Non basterà mai

Non basterà mai, mai, mai, mai, mai

L’amore

E quando qualcosa si distrugge

Ricostruiamo tutto, ma questa volta forse no

E forse no, non abbiamo più le forze

Quindi tu da me non tornerai

Tu con me perché

Dimmi la tua verità

Le parolacce che ti tieni dentro

Perché le nascondi se lo sai

Che con la tua voce suonano dolci

Sai che non mi piace mai strapparti

Le parole dalla bocca e lo sai, lo sai, lo sai

Se non sei sincera, l’amore che mi dai

Non basterà mai

Non basterà mai

Non basterà mai, mai, mai, mai, mai

L’amore

Poi mi riempi di insulti

Non fa niente, va bene

Basta che mi dici tutto ed io sarò felice

Dimmi la tua verità

Le parolacce che ti tieni dentro

E lo sai, lo sai, lo sai

Se non sei sincera, l’amore che mi dai

Non basterà mai

Non basterà mai

Non basterà mai, mai, mai, mai, mai

L’amore

Non basterà mai

Non basterà mai

Non basterà mai, mai, mai, mai, mai

L’amore

Dimmi le tue parolacce

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Sangiovanni?