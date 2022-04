Sangiovanni: audio e testo della canzone Titanic

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Titanic.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Titanic di Sangiovanni

Testo Titanic di Sangiovanni

Parlami delle cose che ti danno fastidio

Delle cose che ti fanno eccitare

O dei vari segreti che ancora nascondi

E di quante storie hai da raccontare

Che forse è l’ultima notte

E domani sarà, sarà, sarà

Il tuo giorno migliore

Siamo qui

Viviamoci, buttiamoci, saltiamo perché ormai siamo qui

Il cielo sarà pronto per raccogliere la tua bellezza

Il mare inghiottirà la mia essenza

Siamo vicini alla punta dell’iceberg

Ma non avere paura che

Ti tengo come il Titanic

E mi treman le mani

Sei pronta per volare?

Mi sono sempre fatto in quattro

Pensavo fossi un mezzo

Per stare in questo mondo come stanno tutti gli altri

Per avere forse un senso

O solo un passatempo

Adesso in tutti gli altri istanti

Più per questo, ma se cado

Mi cambierà la vita, cambieranno i piani

E domani sarà, sarà, sarà

Il mio giorno migliore

Siamo qui

Teniamoci, baciamoci, voliamo perché ormai siamo qui

Il cielo ha scelto di accogliere la tua bellezza

Il mare mi permette di venire da te

Siamo vicini alla punta dell’iceberg

Ma non avere paura che

Ti tengo come il Titanic

E mi treman le mani

Sei pronta per volare?

Siamo vicini alla punta dell’iceberg

Ma non avere paura che

Ti tengo come il Titanic

E mi treman le mani

Sei pronta per volare?

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Sangiovanni?