Sangiovanni: audio e testo della canzone Che gente siamo

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Che gente siamo.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Che gente siamo di Sangiovanni

Testo Che gente siamo di Sangiovanni

Se ti metto il cuore rosso vuol dire che ti amo

Se ti metto il cuore bianco vuol dire siamo amici

Se ti metto il cuore nero allora che vuol dire?

Che non sono razzista o che ti odio dolcemente

Se ti mando a quel paese in pubblico sono uno str***o

Se vado a cena con le amiche vuol dire che le s***o

Semmai andrò in prigione è perché ho detto n***o in tele

Mentre il politico razzista rappresenta il mio paese

Se ti metti lo smalto sei dichiarato nazionale

Se stai con un altro uomo ti minacciano di morte

O se picchi uno straniero sei comunque un italiano

E se tua moglie non ti vuole non può manco denunciarti

Non si può dire più un c***o

Non si può fare più un c***o

Va a finire che m’ammazzo

Almeno questo posso farlo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Siamo le canzoni di m***a, la gente che le commenta

La legge più perfetta, la grammatica proibita

La scuola non funziona, perciò cantiamo tutti

Ha comprato il suo diploma contraffatto, e firma sopra

La patente manco a dirlo, siamo in quattro in motorino

Ammassati nelle chiese, agli stadi tutti in fila

Al tribunale chi la vince questa stupida partita

Se il ministro di ‘sta mi***ia ha timbrato un’ora prima

Ci rimanete male se qualcuno vi giudica

Scrivete m***a sotto i miei post di Instagram

Mettete la bocca sui c***i degli altri

E poi vi schifate se due maschi si amano

Non si può dire più un c***o

Non si può fare più un c***o

Va a finire che m’ammazzo

Almeno questo posso farlo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

Ma che gente siamo

