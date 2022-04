Sangiovanni: audio e testo della canzone Perderci (Forti)

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Perderci (Forti).

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Perderci (Forti) di Sangiovanni

Testo Perderci (Forti) di Sangiovanni

Dimmi se sopporti tutti i miei problemi

Che insieme saremo forti

Possiamo star bene se ci guardiamo negli occhi

Dimmi cosa vedi se mi cerchi nei ricordi

E ti ricordi

Siamo giovani

Mi leghi ai tuoi lacci e poi li stacco dai miei

Legami tossici non fanno per me

Li taglierei con le forbici, ma mi tieni qui

Mi porteresti via domani

Ma non abbiamo l’età

Per scappare di casa

Siamo soli a metà

Osiamo solo a metà strada

Dimmi se sopporti tutti i miei problemi

Che insieme saremo forti

Possiamo star bene se ci guardiamo negli occhi

Dimmi cosa vedi se mi cerchi nei ricordi

E ti ricordi

Eravamo solo noi, i nostri sentimenti

A guardare le stelle cadere giù

Come le tue parole quando menti

E ti ci perdi nelle tue bugie

Sì, fino a perdere me

Fino a perdermi

Sì, fino a perdermi

Sì, fino a perdere me

Fino a perdermi

Sì, fino a perdermi

Sì, fino a perderci

Mostravi solamente il meglio di te

Agli altri, il resto lo tenevi per me

Ci siamo fatti male, niente di personale

Pensi non passi mai, e invece

A chi le dirai quelle parole sbagliate che dicevi a me

Ho meno guai da quando non ci sei più tu

Mi sento più leggero quando guardo il cielo

Dimmi se sopporti tutti i miei problemi

Che insieme saremo forti

Possiamo star bene se ci guardiamo negli occhi

Dimmi cosa vedi se mi cerchi nei ricordi

E ti ricordi

Eravamo solo noi, i nostri sentimenti

A guardare le stelle cadere giù

Come le tue parole quando menti

E ti ci perdi nelle tue bugie

Sì, fino a perdere me

Fino a perdermi

Sì, fino a perdermi

Sì, fino a perdere me

Fino a perdermi

Sì, fino a perdermi

Sì, fino a perderci

Fino a perdermi

Sì, fino a perdermi

Fino a perdermi

Sì, fino a perdermi

Sì, fino a perderci

Cosa ne pensate di questa nuova canzone di Sangiovanni?