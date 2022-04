Sangiovanni: audio e testo della canzone Amica mia

Dopo il brano sanremese Farfalle e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato Tilt, Sangiovanni torna oggi con Amica mia.

La canzone è una delle tracce che compongono l’album Cadere Volare, in uscita oggi 8 aprile, il primo vero progetto di Giovanni Pietro Damian.

Audio Amica mia di Sangiovanni

Testo Amica mia di Sangiovanni

Guarda come viene giù il mio muro

Se ti presenti quando sto da solo in camera

Il soffitto non c’è più

Il mio stomaco è tuo

Non ti stacchi quasi mai da me

Mi togli il respiro perché

La mia testa pesante

Foresta di disordine e di confusione

E non dipende da me

È sempre colpa tua

La nostra relazione è un porto sicuro

Non mi manca nulla, non mi lasci da solo

Vorrei fare l’amore, ma tu vuoi s***are

Soltanto s***are

Eri più bella stasera

Dimmi i problemi che avevi

Non ti sei fatta vedere

Quasi mi sei mancata

Dimmi dov’eri

Eri più bella stasera

Si vede che ti riposi

Sono contento per noi

Ogni volta ti incontro e sembri sempre più mia

Amica mia

Amica mia

È sempre colpa tua

La nostra relazione è un porto sicuro

Non mi manca nulla, non mi lasci da solo

Vorrei fare l’amore, ma tu vuoi s***are

Soltanto s***are

Ti prego lasciami stare

Ti lascio sola sul divano, divano, divano

Dai, mollami la mano, la mano, la mano

Non son fatto per te

E non dipende da me

È sempre colpa tua

E non dipende da me

È sempre colpa tua

