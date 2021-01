Joshua Bassett e Sabrina Carpenter stanno per esaudire il sogno dei loro fan! A breve, infatti, i due artisti diventati celebri a livello mondiale grazie a Disney pubblicheranno il loro primo singolo insieme! OMG!

Sabrina Carpenter e Joshua Bassett: ecco il titolo della loro prima canzone

Il brano in questione si intitola We both know e sarà contenuto nel primo EP di Joshua Bassett. Il mini album di Josua uscirà in tutto il mondo il prossimo 21 marzo e includerà al suo interno un totale di 6 canzoni.

Una di queste sarà Lie, lie lie, il pezzo di cui già vi avevamo parlato in questa occasione su Ginger Generation.

Ecco la tracklist del disco di Joshua!

1 Sorry

2 . Do it all again

3. Lie Lie lie

4. Only a matter of time

5. We both know

6. Heaven in you

Sabrina Carpenter e Josua Bassett, come saprete, sono in questi giorni al centro di un gossip molto succoso che li vede coinvolti in un ideale triangolo amoroso con Olivia Rodrigo. Fin dallo scorso Halloween sono infatti in molti ad essere convinti che i due stiano insieme, e che la loro “relazione” abbia ingelosito (e pure parecchio) Olivia Rodrigo.

Fin da quando è uscita Drivers Licence di Olivia non si parla d’altro che della coppia. E la pubblicazione di Skin non ha fatto nien’altro che gettare altra carne sul fuoco!

Sabrina Carpenter, in ogni caso, ha voluto fare chiarezza con un lungo post pubblicato su Instagram. Nel post Sabrina ha spiegato che non ce l’aveva con nessuno e che anzi ha voluto sottolineare quanto fosse pazzesca Drivers Licence.

Siamo davvero curiosi di ascoltare We both know! Chi lo sa cosa avranno in serbo per noi Sabrina Carpenter e Joshua Bassett?

Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva a Joshua Bassett!