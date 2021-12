Joshua Bassett: perché ha preferito tacere sul drama di Olivia Rodrigo

L’attore e cantante Joshua Bassett ha spiegato perché non ha potuto rispondere pienamente al drama esploso dopo che Olivia Rodrigo ha pubblicato la sua Drivers License nel gennaio 2021.

Per chi non lo sapesse Olivia è stata una delle più grandi stelle nascenti dell’ultimo anno. Sebbene inizialmente fosse nota per aver recitato in High School Musical: The Musical: The Series, l’uscita della sua canzone ha segnato l’inizio della sua carriera come artista.

Le parole cariche d’emozione della power ballad hanno fatto sì che i fan s’innamorassero del talento della Rodrigo. Proprio per questo molti hanno cercato di capire la storia dietro il testo.

Molti hanno teorizzato che la canzone riguardasse il co-protagonista in HSM di Olivia che è appunto Joshua Bassett. Il che ha comportato un’ondata di odio nei confronti dell’attore.

Bassett, a sua volta, ha pubblicato la sua canzone Crisis all’inizio dello scorso dicembre. Il brano, neanche a dirlo, sembrava alludere proprio al dramma accaduto all’inizio dell’anno.

Quei versi sembravano, infatti, voler rivelare che Olivia avesse interpretato la parte della vittima, facendo ricadere su Joshua l’accusa di una ship con Sabrina Carpenter.

Ora, in un’intervista con Zach Sang, Joshua Basset ha spiegato finalmente perché è rimasto in silenzio sulla sua versione dei fatti.

“La cosa più difficile in quest’ultimo anno è stata mordermi la lingua e cercare di proteggere le persone che amo”, ha spiegato.

Sulle sue nuove canzoni, Bassett ha aggiunto: “Non posso spiegare la mia versione della verità, o difendermi senza dover esporre altre persone, senza dover poi dire, ‘beh, questo è effettivamente quello che è successo ed ecco perché. ‘

“E quindi è stata questa la cosa difficile, non voglio fare la stessa cosa che mi è stata fatta, non è il mio obiettivo.

Tuttavia, non puoi ignorare questa parte molto importante della storia e sperare che tutto vada per il verso giusto, e fingere che non ci sia quest’altra realtà”.

Dopo l’uscita della sua Crisis, la star ha chiesto ai fan di essere rispettosi e di non inviare odio agli altri per suo “conto”.

In altre parole ha cercato di proteggere Olivia da quella stesso odio che dopo Drivers License gli provocò quasi un infarto.