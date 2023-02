Joshua Bassett si è battezzato: il video e il racconto della conversione

Il cantautore 22enne Joshua Bassett sta condividendo il suo viaggio verso la fede con i fan di tutto il mondo.

In un video risalente a ieri, 13 febbraio, ha dichiarato Gesù Cristo come suo “Signore e Salvatore“, ed è avvenuto durante un culto religioso presso la Bethel Church di Redding, in California.

Nel video, la star di High School Musical: The Musical: The Series racconta il suo percorso di vita prima della conversione, una ricerca spasmodica della verità che lo aveva portato alla dipendenza, alla depressione e ad altre lotte, tra cui disordini alimentari.

“Per farla breve, sono cresciuto cristiano e sono corso dall’altra parte, fin dove potevo andare, alla ricerca della ‘verità’. Ciò si è concluso solo con dipendenza, depressione, ideazione suicidaria, disturbi alimentari, ecc. Nessun altro insegnante mi ha dato neanche lontanamente la pace di Gesù Cristo“.

Sono queste le parole pronunciate da Joshua durante il battesimo. Il pubblico è esploso in un applauso quando Bassett ha fatto la sua dichiarazione di fede.

“Ho visitato questa chiesa e mi è capitato di essere battezzato qui: non ero a conoscenza di alcune delle loro politiche e credenze e non le approvo tutte. Il mio cuore è per Cristo e solo per Cristo!” ha commentato qualche ora dopo su Twitter.

I post di Joshua Bassett prima del battesimo

L’artista ha condiviso apertamente la sua crescita spirituale sui social media per diverse settimane, il che ha fatto sì che alcuni fan si chiedessero se stesse bene, visto l’improvviso cambiamento.

“Gesù Cristo è l’unica via. La sua morte e risurrezione sono storicamente documentate. Allontanati dall’odio, cerca il perdono e torna a casa da Lui” aveva scritto agli inizi di gennaio.

“La maggior parte delle persone che conosco, incluso me stesso, stanno lottando in questo momento. Per favore siate buoni con voi stessi e con gli altri, cercate di sostenere coloro che amate e non abbiate paura di chiedere aiuto” è un post dello scorso dicembre.