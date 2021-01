Il 15 Dicembre doveva essere un giorno speciale per Joshua Bassett; oggi infatti è uscito il suo nuovo singolo Lie Lie Lie (scopri qui testo e traduzione), ma purtroppo l’attore e cantante di HSMTMTS è finito in ospedale. A raccontarlo è stato proprio lui con un breve video su Instagram ed una lunga didascalia dove spiegava l’accaduto.

Joshua non ha condiviso esattamente cosa sia successo, quindi non vogliamo fare ipotesi che potrebbero non essere vere, ma ha detto di essere stato operato, immaginiamo d’urgenza, e che adesso sta meglio.

Bene… Non il primo posto in cui avrei pensato di essere il giorno dell’uscita di Lie Lie Lie… Il Pronto Soccorso!! (prima che me lo chiediate, non è Covid) dopo aver percepito una sensazione sconosciuta e fastidiosa, si è moltiplicata 10 volte e si è trasformata nel doloro più forte della mia vita, ma ho pensato di provare solo a dormire. Dopo diversi giorni e notti orribili, non ho avuto altra scelta che andare in ospedale.

Vorrei ringraziarvi per il sostegno per la canzone!!!! Ho provato a fare del mio meglio oggi per essere coinvolto nella cosa. Mi hanno operato per la prima volta stanotte! Stasera resto in ospedale e poi vediamo cosa mi diranno i medici domani mattina! Vi mando tutto il mio affetto!

joshy

(p.s. i dottori sono dolcissimi, i più professionali sul 🌎. Mi hanno fatto sentire al sicuro!)