Joshua Bassett parla di Olivia Rodrigo nella nuova canzone Doppelganger?

Una parte dei fan è convinta che la nuova canzone di Joshua Bassett, intitolata Doppelganger, parli della sua ex fidanzata Olivia Rodrigo.

La teoria è nata dopo aver visto la co-protagonista di Joshua nel video musicale del brano.

Il cantante e attore 21enne ha appena rilasciato il videoclip della canzone che ha co-diretto con la YouTuber e regista Elle Mills.

E la ragazza del video in questione avrebbe, almeno secondo alcuni fan, tutte le carte in regola per poter rappresentare la cantante di Sour.

Doppelganger di Joshua Bassett parla di Olivia Rodrigo?

Quello che è certo è che il brano è stato ispirato da un evento accaduto nella vita reale dell’artista e non si tratta di semplice fantasia.

“La canzone mi è uscita subito dopo aver visto qualcuno che pensavo fosse la mia ex in un bar“, ha detto in una nota.

“Dopo che sono stato preso a pugni nel cuore, mi sono reso conto che non l’ho superato come pensavo e che nessuno, nemmeno un sosia, potrebbe mai prendere il suo posto“.

Nella canzone, Joshua canta: “Una parte di me sperava che avremmo avuto la possibilità di parlare, immagino di non averti superato come pensavo“.

La spiegazione dell’attore di HSMTMTS riguardo il significato del nuovo brano non chiarisce dunque chi è la persona a cui è dedicato. Tuttavia non conferma né nega che si tratti proprio di Olivia Rodrigo.

La presunta somiglianza con la ragazza protagonista del video, per i fan, sembra però più che un semplice indizio che si va ad aggiungere alle sua dichiarazione.

È passato soltanto poco più di un anno da quando Olivia ha pubblicato la sua canzone Driver’s License che tutti pensavano riguardasse Joshua Bassett.

E da allora non si sono fermate le teorie riguardo possibili riferimenti alla loro storia nelle rispettive canzoni, rilasciate successivamente alla rottura.