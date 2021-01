Joshua Bassett: a chi è dedicata Lie, Lie, Lie? Ecco il significato!

Lie, lie, lie di Joshua Bassett è dedicata ad Olivia Rodrigo? Questa è una domanda che di certo si saranno posti in molti, visto il timing dell’uscita dei due pezzi. In questa occasione su Ginger Generation vi abbiamo infatti raccontato della teoria secondo cui Drivers Licence di Olivia Rodrigo sarebbe dedicata proprio a Joshua e a Sabrina Carpenter. E se dunque Joshua avesse deciso di dedicare il pezzo a sua volta ad Olivia?

Lie Lie Lie di Joshua Bassett: ecco a chi è dedicata

Joshua, prima che il pezzo venisse pubblicato, ha tenuto a fare chiarezza. L’attore che in High School Musical The Musical The Series interpreta Ricky ha messo mano alle sue Instagram Stories, spiegando:

Ho scritto Lie lie lie dopo che ho scoperto che un amico aveva raccontato bugie alle mie spalle per molto tempo. Dà sempre molto fastidio sentire che qualcuno di cui pensavi ti potessi fidare ti avrebbe buttato sotto un autobus per un suo tornaconto. Succede a tutti noi, e penso che tutto quello che si possa fare è cercare persone che ti possano far crescere invece di seguire persone che ti vogliono solo buttare giù.

Joshua ha dunque comprensibilmente scelto di tenere il riserbo sull’identità di questo misterioso amico traditore. Nessuno shade ad Olivia, insomma, in barba alle aspettative degli appassionati di gossip spicciolo.

Lie Lie Lie non è certo il primo singolo di Joshua Bassett. Mentre la sua collega di HSMTMTS ha fatto il suo debutto con Drivers Licence, Joshua ha già diversi altri pezzi alle spalle. Lie Lie Lie arriva infatti a qualche mese di distanza dai brani Anyone Else e Common Sense.

