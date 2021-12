Le nuove canzoni di Joshua Bassett raccontano la sua versione della storia con Olivia Rodrigo

Joshua Bassett ha raccontano la sua versione della storia con Olivia Rodrigo. Il cantante ed attore, infatti, ha pubblicato nuova musica ed ha tante cose da raccontarci; si tratta di tre brani, ovvero Secret, Crisis e Set Me Free, nei quali racconta la fine della loro relazione e il conseguente disastro mediatico che ha seguito la pubblicazione di Drivers License e Sour.

In tutti questi mesi, nonostante fosse diventato il nemico numero uno su TikTok, Joshua Bassett ha tenuto la testa bassa ed ha supportato la carriera della sua ex, ma adesso ha deciso di dire la sua. Ma andiamo con ordine e vediamo di cosa parlano le tre canzoni!

Secret:

Il brano sembra essere chiaramente diretto ad Olivia e Joshua si rivolge alla sua ex confessando di aver scoperto cosa lei ha fatto, ma ha tenuto segreto. Pare trattarsi di un tradimento, ma non è mai specificato chiaramente, perché nel testo dice: “I really hope you had your fun/ good for you foolin’ everyone/ You had me tricked for sixteen months” (Spero tu ti sia divertita/ buon per re che hai preso in giro tutti/ mi hai ingannato per 16 mesi). “Good for you” è chiaramente un riferimento il titolo di una delle canzoni di Olivia (l’iconica Good 4 u) dedicata a lui e 16 mesi potrebbe essere il tempo passato dalla fine della loro relazione.

Inoltre Joshua Bassett nel bridge di Secret dice anche: “When “Woe is me” stops working/ I bet your songs won’t sound the same/ The truth you can’t deny changed everything/ Oh, you can’t hide behind what’s clear as day” (Quando “povera me” smette di funzionare/ scommetto che le tue canzoni avranno un significato diverso/ la verità che non puoi negare cambia tutto/ Oh, non puoi nascondere quello che è chiaro come il giorno). Anche questo pare essere un chiaro riferimento al fatto che tutto il mondo si è schierato dalla parte di Olivia Rodrigo dopo l’uscita di Drivers license, accusando il suo ex di essersi comportato male.

Crisis:

Nella canzone Joshua Bassett si prende una vera e propria rivincita accusando la sua ex di aver sfruttato la fine della loro relazione per fare carriera, additandolo come il cattivo della situazione, quando in realtà è stata lei a lasciarlo.

Nella canzone lui si toglie un bel po’ di sassolini dalla scarpa dicendo raccontando che lei ha sfruttato la fine della loro relazione per lanciare la sua carriera discografica e che non ha mai fatto nulla per formare la valanga di odio che si è riversata su di lui perché le facevano comodo i titoloni dei giornali.

Il testo, ad esempio dice: “Oh, I wish that I could open my eyes and the nightmare’d be over/ But you sensationalize, keep fannin’ the fire for the headlines” ( Oh, vorrei poter aprire gli occhi e vedere l’incubo finire/Ma ha sensazionalizzato, continuando ad alimentare il fuoco per i titoli dei giornali).

Oppure: “Don’t you ever wonder if I’m okay after all you put me through?/ Half the shit you’re saying’s only half-true/ Messin’ with my life as a career move” (Non ti sei mai chiesta se io stessi bene dopo quello che mi hai fatto passare?/

solo metà delle cavolate che dici sono metà vere/ mi hai incasinato la vita per fare carriera).