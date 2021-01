Resteranno molto delusi tutti gli appassionati di gossip spicciolo quando leggeranno l’ultimo post che Sabrina Carpenter ha pubblicato su Instagram. Se pensavate che l’artista statunitense avesse scritto Skin per Olivia Rodrigo, infatti, vi sbagliate di grosso!

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, quando è uscita Skin di Sabrina Carpenter erano stati in molti a pensare che il pezzo fosse dedicato a Olivia Rodrigo. C’erano almeno un paio di versi “sospetti” che ci avevano fatto rizzare le antenne. Ma la verità sta da tutt’altra parte.

Ecco la traduzione della lettera dove Sabrina ha voluto mettere in chiaro le cose.

Grazie a tutti quelli che hanno voluto ascoltare Skin. In particolare grazie a tutti quelli che hanno voluto aprire le loro menti a quello che ho cercato di esprimere con il testo.

Non sono stata infastidita da nessun verso di una particolare (magnifica) canzone. Skin non è un dissing.

Sono arrivata ad un punto di non ritorno nella mia vita, per un milione di ragioni diverse. Quindi mi sono sentita ispirata a fare quello che di solito faccio per affrontare le situazioni. Ho scritto qualcosa che avrei voluto dire a me stessa in passato.

Le persone possono toccarti soltanto che tu permetti loro di farlo. La canzone non sparla di nessuna persona in particolare. Alcuni versi sono diretti a qualcuno, altri no, sono soltanto un riferimento a mie diverse esperienze vissute quest’anno.

Dimostra anche che molte cose mi sono entrate dentro. E sto ancora imparando a non dare alle persone così tanto controllo sui miei sentimenti. Io so che molti di voi devono affrontare lo stesso problema.

Non voglio che questo diventi un cerchio infinito, quindi per fare non fatela diventare un’occasione per esprimere altro odio.

Vi voglio bene. Grazie per avermi lasciata crescere.