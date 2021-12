Joshua Bassett – Crisis: Video, testo, traduzione e significato

Joshua Bassett ha pubblicato nuova musica ed ha tante cose da raccontarci. Il protagonista di High School Musical: The Musical – La Serie ha fatto uscire tre nuove canzoni e tutte sembrano essere una diretta risposta a Sour di Olivia Rodrigo; tra queste c’è Crisis, dove Joshua si prende una vera e propria rivincita accusando la sua ex di aver sfruttato la fine della loro relazione per fare carriera, additandolo come il cattivo della situazione, quando in realtà è stata lei a lasciarlo.

Nella canzone lui si toglie un bel po’ di sassolini dalla scarpa dicendo raccontando che lei ha sfruttato la fine della loro relazione per lanciare la sua carriera discografica e che non ha mai fatto nulla per formare la valanga di odio che si è riversata su di lui perché le facevano comodo i titoloni dei giornali.

Guarda il video di Crisis Joshua Bassett:

Testo di Crisis di Joshua Bassett:

[Verse 1]

My label said to never waste a crisis

And here I am, guitar in my hand, in the middle of one, hmm

And, honestly, I didn’t wanna write this

Don’t know if I can, still holdin’ back, still wanna run

[Pre-Chorus]

And if you get to tell your truth, then so do I

And it’s cool if you want me to play the bad guy

[Chorus]

But don’t you dare act like I didn’t love you

Don’t go thinkin’ that I didn’t hurt, too

Don’t you ever wonder if I’m okay after all you put me through?

Half the shit you’re saying’s only half-true

Messin’ with my life as a career move

I can’t help but wonder why you won’t make it end

Guess you would never dare

You would never dare to waste a crisis

[Verse 2]

My mama callеd ‘cause she heard I got dеath threats

Oh, what the hell am I supposed to do with that?

Oh, I wish that I could open my eyes and the nightmare’d be over

But you sensationalize, keep fannin’ the fire for the headlines

[Chorus]

But don’t you dare act like I didn’t love you

Don’t go thinkin’ that I didn’t hurt, too

Don’t you ever wonder if I’m okay after all you put me through?

Half the shit you’re saying’s only half-true

Messin’ with my life as a career move

I can’t help but wonder why you won’t make it end

Guess you would never dare

You would never dare to waste a crisis

[Bridge]

Weren’t you the one who left in the first place?

Weren’t you the one who called things off?

Was it an act to love me or an act to hate me?

[Chorus]

Don’t you dare act like I didn’t love you

Don’t go thinkin’ that I didn’t hurt, too

Don’t you ever wonder if I’m okay after all you’ve put me through?

Half the shit you’re saying’s only half-true

Messin’ with my life as a career move

I can’t help but wonder why you won’t make it end

But you would never dare

You would never dare to waste a crisis

Traduzione di Crisis di Joshua Bassett:

[Verse 1]

La mia etichetta mi ha detto di non sprecare una crisi

e sono qui, con la chitarra in mano, nel bel mezzo di una, hmm

e, onestamente, non vorrei scriverla questa

Non so se riesco, mi sto trattenendo, voglio ancora scappare

[Pre-Chorus]

e se tu puoi dire la tua verità, posso anche io

e va bene se vuoi che io interpreti la parte del cattivo

[Chorus]

ma non ti permettere di comportarti come se non ti avessi amata

non pensare che io non abbia sofferto

Non ti sei mai chiesta se io stessi bene dopo quello che mi hai fatto passare?

solo metà delle cavolate che dici sono metà vere

mi hai incasinato la vita per fare carriera

Non posso che chiedermi perché non lo hai fatto finire

immagino che tu non hai osato

non avresti mai sprecato una crisi

[Verse 2]

Mia mamma mi ha telefonato perché ha saputo che ho ricevuto minacce di morte

Oh, cosa cavolo devo fare?

Oh, vorrei poter aprire gli occhi e vedere l’incubo finire

Ma ha sensazionalizzato, continuando ad alimentare il fuoco per i titoli dei giornali

[Chorus]

ma non ti permettere di comportarti come se non ti avessi amata

non pensare che io non abbia sofferto

Non ti sei mai chiesta se io stessi bene dopo quello che mi hai fatto passare?

solo metà delle cavolate che dici sono metà vere

mi hai incasinato la vita per fare carriera

Non posso che chiedermi perché non lo hai fatto finire

immagino che tu non hai osato

non avresti mai sprecato una crisi

[Bridge]

Non sei mica stata tu ad andartene per prima?

Non sei stata tu a chiuderla?

Era un modo per amarmi o per odiarmi?

[Chorus]

ma non ti permettere di comportarti come se non ti avessi amata

non pensare che io non abbia sofferto

Non ti sei mai chiesta se io stessi bene dopo quello che mi hai fatto passare?

solo metà delle cavolate che dici sono metà vere

mi hai incasinato la vita per fare carriera

Non posso che chiedermi perché non lo hai fatto finire

immagino che tu non hai osato

non avresti mai sprecato una crisi