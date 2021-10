Sabrina Carpenter e Joshua Bassett insieme al concerto di Harry Styles (FOTO)

Harry Styles è attualmente in tournée negli Stati Uniti, esibendosi per migliaia di fan. Domenica scorsa, ha fatto tappa al Madison Square Garden di New York e alcuni volti famosi sono stati avvistati tra la folla. In particolare, i fan sono in delirio dopo aver notato Sabrina Carpenter e Joshua Bassett tra il pubblico.

I due ragazzi sono stati fotografati mentre si parlavano al concerto di Harry, accendendo ancora una volta i riflettori su di loro. Queste immagini sono diventate subito virali sui social media, con i fan che si sono scatenati per quest’incontro.

Joshua Bassett and Sabrina Carpenter spotted at @Harry_Styles’ ‘Love on Tour’ show in New York. https://t.co/0TtSw3jl8j — Pop Crave (@PopCrave) October 4, 2021

Joshua Bassett è, tra l’altro, un grande fan di Harry Styles. Dopo aver annunciato il suo apprezzamento per il cantante britannico in una recente video intervista con Clevver News, ha anche dichiarato di far parte della comunità LGBT+.

Per quanto riguarda Sabrina e Joshua, invece, sono stati al centro di speculazioni a sfondo romantico per diversi mesi. Tuttavia, non hanno mai confermato l’ufficialità della loro relazione.

La coppia è diventata amica dopo che Bassett è stato incoraggiato dal suo management a inviare un messaggio alla cantante, tramite Instagram, su una canzone a cui stava lavorando. Successivamente i due ragazzi hanno iniziato a frequentarsi e a fare dei TikTok insieme.

I rumors sulla coppia si sono accesi dopo che la presunta ex fidanzata di Joshua, Olivia Rodrigo, ha pubblicato il singolo di successo Drivers License nel gennaio 2021. La canzone, infatti, sembrava essere un chiaro riferimento a una delusione d’amore e alla sua gelosia verso Sabrina.

A un certo punto, il clamore sembrava essersi placato e anche le speculazioni sul presunto triangolo sembravano essersi fermate. Almeno fino a questo momento.