And Just Like That 2: Trailer, cast e data d’uscita del sequel di Sex and the City

And Just Like That… le donne più fashion di New York stanno per tornare. E’ arrivato l’annuncio che dal 23 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriverà l’attesissima And Just Like That 2, il nuovo capitolo del cult HBO Sex and the City.

And Just Like That 2 – cast:

Come vediamo anche dal poster rilasciato, i nuovi episodi vedono il ritorno delle iconiche protagoniste Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte).

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi anche Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema), Nicole Ari Parker (Lisa), Karen Pittman (Dr. Nya), Mario Cantone (Anthony), David Eigenberg (Steve), Evan Handler (Harry), Christopher Jackson (Herbert), Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Non possiamo non citare il grande ritorno di uno degli ex più amati di Carrie, interpretato da John Colbert.

Trailer:

Trama:

Ancora non abbiamo una vera e propria sinossi della seconda stagione, ma dal trailer possiamo vedere che ci sarà un grande ritorno nella vita di Carrie: Hayden (John Corbett)! Miranda, invece, poterà avanti la sua relazione con Che e Charlotte dovrà affrontare diverse sfide con le sue due figlie adolescenti. In generale i creatori della serie ci promettono tanti “nuovi inizi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da And Just Like That… (@justlikethatmax)

And Just Like That 2 – come e quando vedere la serie:

La seconda stagione del sequel di Sex And The City sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

