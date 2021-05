Panic – Prime Video: Ecco il teaser trailer e le prime immagini della serie

Panic arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 28 maggio (scopri i dettagli qui). Da oggi possiamo vedere il teaser trailer e le prime immagini dell’intrigante serie in dieci episodi. Ecco qualche dettaglio in più

Il trailer offre un primo sguardo sulle misteriose e rischiose sfide, sull’amicizia tra adolescenti e sui loro amori. Inoltre, include anche la canzone “Not Going Home”, un inedito della superstar mondiale Tones and I. La canzone alt-pop sarà inserita nel nono episodio della serie, ed è tratta dal primo album di Tones and I.

La storia avrà luogo in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Tuttavia, quest’anno le regole sono cambiate – la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Ecco il trailer di Panic e le prime immagini:

PANIC - TRAILER UFFICIALE | AMAZON PRIME VIDEO

