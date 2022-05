Pinocchio: svelato il primo teaser trailer del remake in live action

Come annunciato ieri è stato appena distribuito il primo teaser trailer di Pinocchio, remake in live action del Classico Disney del 1940. Diretto dal vincitore dell’Academy Award Robert Zemeckis, Pinocchio rivisita in chiave live action l’amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero.

Il film debutterà in esclusiva su Disney+ l’8 settembre.

Guarda il trailer del film

Il cast del film

Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata all’Academy Award Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Academy Award Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

Si sa a casa Disney sanno fare il loro lavoro e se con Cip e Ciop Agenti Speciali c’è stata una critica al sistema produttivo contemporaneo, che pare andare avanti a forza di remake, ciò non significa invertire la rotta. Non ci resta quindi che aspettare per scoprire come sarà questa rielaborazione dell’amatissimo classico d’animazione dello studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus)

Adattamento del celebre romanzo di Carlo Collodi, Pinocchio è infatti passato alla storia del cinema per aver introdotto personaggi che sono rimasti indelebili nell’immaginario disneyano. Non è un caso che il film d’animazione Disney, pur non essendo particolarmente fedele al materiale di partenza, è considerato ancora oggi uno degli adattamenti più belli e riusciti del romanzo per ragazzi di Collodi.

Quello di Disney non sarà però il solo riadattamento che vedremo nel corso del prossimo anno. Come ricorderete anche Guillermo Del Toro sta lavorando alla sua versione di Pinocchio che uscirà prossimamente su Netflix.