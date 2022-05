Blanco fa una dedica alla fidanzata Martina: la reazione dell’ex Giulia

Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco, ha pubblicato una reazione a un video su Tik Tok che riguarda il cantante.

Dopo aver fatto un commento ironico alla dedica che l’artista ha fatto alla sua nuova ragazza durante un concerto, però, Giulia ha anche chiarito di aver ormai superato la rottura.

La dedica di Blanco per Martina Valdes

Durante il concerto in questione, l’artista ha chiamato sul palco la sua nuova fidanzata, Martina Valdes, per dedicarle il brano Afrodite. Il video è stato condiviso su Tik Tok riscontrando apprezzamento per la coppia e soprattutto per il gesto.

Peccato che Riccardo Fabbriconi (questo il vero nome del cantante) quella stessa canzone l’aveva dedicata in passato anche alla sua ex che è appunto Giulia Lisioli. Sulla piattaforma, quest’ultima ha dunque commentato l’episodio.

Ecco la reazione di Giulia Lisioli al gesto

Giulia si è ripresa mentre mangiava uno yogurt e ha scritto: “Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda“. Il suo post sul social network ha subito scatenato i fan.

Così, la ragazza si è pronunciata di nuovo, sempre con un video, per precisare: “È stato un periodo molto difficile, anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene e anche il video che ho messo io era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video. Mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho “cringiato” sul momento ma non è un attacco a niente, anzi, lei non c’entra assolutamente niente”.

Infine, ha sottolineato che la fine della storia non deriva da alcun tradimento. Perciò Martina non c’entra nulla con la fine della relazione con Blanco:

“Quell’altra a parere mio ha anche un nome e un certo tipo di rispetto perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione e mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona. Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro. È andata come è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”.

Durante il Festival di Sanremo 2022 sembrava che la storia di Giulia e Riccardo proseguisse a gonfie vele. Poi è arrivata la notizia della rottura, seguita da un nome: Martina Valdes.