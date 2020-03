Coronavirus: contagiati anche Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson

Tom Hanks e sua moglie, la produttrice Rita Wilson, hanno contratto il Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso attore Premio Oscar tramite i social con un messaggio pacato, in cui invita i suoi fan ad avere cura della propria salute.

Ecco il messaggio di Tom Hanks:

Ciao a tutti. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci sentivamo stanchi, come se avessimo il raffreddore, con dolori al corpo. Rita aveva anche brividi che andavano e venivano. Abbiamo avuto anche la febbre. Per fare le cose nel modo giusto, così come andrebbe fatto in tutto il mondo ora, ci siamo sottoposti a un test per il Coronavirus e siamo risultati positivi. Ecco. Cosa succede ora? I medici hanno dei protocolli che devono essere seguiti. Dovremmo sottoporci a test e osservazioni, inoltre saremo isolati a lungo per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica. Niente di più che un approccio “giorno per giorno”, no? Vi terremo informati e aggiornati. Prendetevi cura di voi! Hanx!

Tom Hanks e Rita Wilson si trovavano in Australia per le riprese del film di Baz Luhrmann su Elvis Presley di cui sono produttori. Non sappiamo se nell’immediato potranno far ritorno a casa, ma sicuramente per loro è previsto un periodo di isolamento, come prevede la prassi obbligatoria.

È triste sapere questo. Purtroppo il Coronavirus, così come qualunque altra malattia, non guarda in faccia a nessuno. Che tu sia famoso o meno. Ci auguriamo dunque che il messaggio di Tom Hanks serva da monito a tutti a fare tanta attenzione e, soprattutto, speriamo che lui, sua moglie e le tante altre persone che hanno contratto il virus possano tornare presto alla loro vita normale.

Dobbiamo rimanere uniti per fronteggiare questa emergenza. Il Coronavirus non può e non deve farci paura. Insieme siamo forti e solo seguendo le regole potremmo tornare quanto prima alla nostra vita quotidiana.