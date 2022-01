Pinocchio: il teaser trailer del film di Guillermo Del Toro

In attesa di vedere al cinema il suo La fiera delle illusioni, ecco il trailer del nuovo film di Guillermo Del Toro: Pinocchio. Prodotto dallo stesso Del Toro e distribuito da Netflix, il film è la personalissima versione del regista della classica fiaba italiana.

Una visione, la sua, molto diversa da quella classica di Walt Disney e con tutta probabilità anche dal live action (sempre Disney) che vedremo nei prossimi mesi.

Dovremo invece aspettare ancora diverso tempo prima di poter vedere l’adattamento di Del Toro. Il suo Pinocchio debutterà infatti su Netflix a dicembre. Nel frattempo vi lasciamo con il trailer in conosciamo per la prima volta il Grillo Parlante, che in questa versione si chiama Sebastian il Grillo.

Dal trailer possiamo dare anche una prima occhiata all’animazione del film realizzato interamente in stop-motion.

Ecco il trailer di Pinocchio

A proposito del film

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante musical in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, il film presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton.