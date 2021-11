Ariana Grande sarà Glinda nel film/musical Wicked

Ariana Grande ha ottenuto uno dei suoi ruoli più importanti in carriera e sarà Glinda nel film musical Wicked. Prodotto da John M. Chu che ha annunciato il casting direttamente sui social comunicandolo in videochiamata alla cantante di Positions.

Insieme ad Ari è stato annunciato anche il ruolo di Elphaba che sarà interpretato da Cynthia Erivo.

La trama di Wicked

Nel musical originale che fece il suo debutto a Broadway nel 2003, si racconta la storia di Elphaba la futura Malvagia Strega dell’Ovest, ed il suo rapporto con Galinda (Glinda), la Strega Buona del Nord. La loro amicizia deve fare i conti con tante avversità e anche i loro punti di vista molto diversi, oltre a tutte le vicessitudini che accadono nella storia.

Un sogno che si realizza per Ariana che nella sua carriera di attrice e cantante era proprio partita dai teatri e da Broadway, conquistando forse uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto. Questa comunque non sarà la prima volta che sentiremo la cantante approcciarsi con questo mondo. Nel 2018 si era, infatti, esibita con il brano The Wizard And I dal Musical.

Cosa ne pensate del nuovo ruolo di Ariana Grande, nei panni di Glinda in Wicked?