Cip e Ciop: Agenti Speciali, il trailer del film a tecnica mista

Cip e Ciop sono tornati, e non solo loro! Protagonisti del nuovo film Disney a tecnica mista, Cip e Ciop: Agenti Speciali, i due celebri scoiattoli torneranno sullo schermo con un lungometraggio che strizza l’occhio alla famosa serie anni ’90 ma anche alla “vecchia” tecnica mista.

Il risultato è un’operazione nostalgia furbetta ma che non può conquistare in cui CGI, animazione tradizionale e live action si incontrano facendo conoscere alle nuove generazioni la serie che aveva riportato in auge Cip e Ciop.

Una godura per tutti i Millennials, ma anche per tutti gli appassionati Disney: ci scommettiamo. Il film debutterà il 20 maggio, in esclusiva su Disney+.

Nel casto vocale originale ci saranno John Mulaney (“Saturday Night Live”) come Chip, Andy Samberg (“Palm Springs”) come Dale e KiKi Layne (“If Beale Street Could Talk”). Insieme a loro anche Will Arnett (“Arrested Development”), Eric Bana (“Dirty John”), Flula Borg (“Pitch Perfect 2”), Dennis Haysbert (“24”), Keegan-Michael Key (“Schmigadoon!”), Tress MacNeille (“The Simpsons”), Tim Robinson (“I Think You Should Leave”), Seth Rogen (“Pam and Tommy”), J.K. Simmons (“Being the Ricardos”), Chris Parnell (“Saturday Night Live”).

Il film è diretto da Akiva Schaffer (“Saturday Night Live”), scritto da Dan Gregor e Doug Mand (“Crazy Ex-Girlfriend”) ed è prodotto da Todd Lieberman (“Wonder”) e David Hoberman (“Beauty and the Beast”), con Alexander Young (“Extinction”) e Tom Peitzman come produttori esecutivi.

La trama del film

In Cip e Ciop: Agenti Speciali Cip e Ciop vivono tra cartoni animati e umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata e Cip ha ceduto a una vita domestica suburbana come venditore di assicurazioni.

Ciop (voce di Sandberg), nel frattempo, ha subito un intervento chirurgico in CGI e lavora nel circuito delle convention della nostalgia, nel disperato tentativo di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex compagno di cast scompare misteriosamente, Chip e Dale devono riparare la loro amicizia rotta e assumere ancora una volta i loro personaggi di detective di Rescue Rangers per salvare la vita del loro amico.