Il cast di Encanto canta Non si nomina Bruno agli Oscar 2022

Non si nomina Bruno ha avuto la sua rivincita agli Oscar 2022. La canzone dell’anno, infatti, non è stata nominata agli Academy Awards, ma il cast di Encanto ha avuto la possibilità di cantarla dal vivo per la prima volta il brano durante la cerimonia di premiazione.

Scopri QUI il testo della canzone!

I doppiatori del film Disney, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitan e Diane Guerrero, insieme a Megan Thee Stallion, Becky G e Luis Fonsi si sono esibiti sul palco del sul palco del Dolby Theatre con We Don’t Talk About Bruno ed hanno fatto cantare tutto il teatro.

Guarda la performance di Non si nomina Bruno agli Oscar 2022:

Y los artistas colombianos bien atrás en el escenario #WeDontTalkAboutBruno pic.twitter.com/vm6A2taVJJ — Juan C Arciniegas (@JuanCarlosCNN) March 28, 2022

Trama di Encanto:

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Scopri QUI tutti i prodotti ispirati al film!