Raya e l’ultimo drago: intervista alla produttrice e alla sceneggiatrice del film

Dopo aver debuttato su Disney+, Raya e l’ultimo drago è finalmente disponibile anche in home video dal 18 maggio con un’edizione ricca di contenuti speciali.

Oltre alle epiche scene del film da vedere e rivedere, l’edizione DVD include anche il corto animato Per Sempre Noi, mentre nella versione Blu-Ray si aggiungono tanti contenuti extra inediti, incluse le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

LEGGI QUI QUALI SONO TUTTI I CONTENUTI SPECIALI CONTENUTI NEL DVD E NEL BLU-RAY DEL FILM

Proprio in occasione dell’uscita in home video di Raya e l’ultimo drago abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Osnat Shurer e Adele Lim, rispettivamente produttrice e sceneggiatrice dell’ultimo classico di casa Disney.

In una bella chiacchierata Osnat e Adele ci hanno spiegato perché secondo loro Raya è proprio la principessa di cui avevamo bisogno in questo particolare momento storico culturale.

LEGGI ANCHE: Raya e l’ultimo drago la recensione del film Disney

Guarda la nostra intervista

Perché Raya e L'ultimo Drago è la principessa Disney di cui avevamo bisogno - INTERVISTA

Watch this video on YouTube

CLICCA QUI PER COMPRARE IL FUNKO POP! DI RAYA E L’ULTIMO DRAGO

La trama del film

Il nuovo film Disney viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorranno anche fiducia e lavoro di squadra.

59° Classico Disney, il film combina sperimentazione tecnica e nuove idee. Il film è stato diretto da diretto da Carlos López Estrada.