Saturno e Patrik: esce oggi il nuovo singolo Pazzo di te

Chi sono Saturno e Patrik di Pazzo di te

Saturno è Mattia Poggetti (Pisa, 2001). Il giovane cantautore, nato a Pisa, ma di adozione livornese, cresce con la passione per la musica ereditata dallo zio. Inizia presto a suonare la chitarra, sia acustica che elettrica, per poi dedicarsi allo studio del canto, alla produzione musicale e alla scrittura di canzoni. Il suo eclettismo in ambito artistico gli permette di esprimere totalmente sé stesso attraverso storie di vita vissuta, personali e altrui, raccontate in chiave moderna e originale tra indie, urban e pop. Ascolta e si ispira ad artisti come Post Malone, Travis Scott e Kanye West. Partecipa a contest in tutta Italia che gli permettono di acquisire esperienza live su palchi di festival importanti.

Viene scoperto dall’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, con distribuzione Sony Music Italy, per la quale pubblica il fresco singolo d’esordio, contro gli stereotipi, Cliché, seguito da Jordan e Jordan Remix feat. Patrik. L’artista continua la collaborazione con Patrik che porta all’uscita dei brani Via da Me e Pazzo di Te.

Patrik (1998, Salerno) è Patrick Rubino. L’artista nasce a Salerno da madre polacca e padre italiano e fin da piccolo coltiva la passione per la musica. Presto inizia a studiare chitarra classica e a 13 anni inizia a scrivere i primi brani, dedicandosi successivamente anche alla loro produzione. Partecipa al programma Amici senza riuscire ad entrare nella scuola, ma grazie alla visibilità televisiva ottiene una fanbase solida dalla quale partire. L’artista scrive e produce un centinaio di brani nel suo home studio fino a pubblicare il suo primo singolo ufficiale dal titolo Ora, per l’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti.

Ora ottiene un grande successo raggiungendo le prime posizioni delle celebri classifiche Viral 50 e Pop Virale di Spotify, con oltre 8 milioni di stream, quasi 2 milioni di views del video su YouTube e 30 mila contenuti su TikTok.

Patrik inizia a collaborare con Saturno nel brano Jordan Remix e con l’ex concorrente di Amici, Esa Abrate, nel singolo estivo Avec toi (Ce soir) .