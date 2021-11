Encanto: testo della canzone Non si nomina Bruno

Encanto è nei cinema e vi incanterà con la sua magia e, ovviamente, con le sue canzoni. La colonna sonora del film comprende i brani originali di Lin-Manuel Miranda insieme alle musiche della compositrice Germaine Franco.

Nella versione italiana c’è inoltre un brano di Alvaro Soler: Oruguitas innamorate (nella versione originale Dos Oruguitas, interpretata nella versione originale in spagnolo da Sebastián Yatra). L’artista Carlos Vives interpreta il brano Colombia, Mi Encanto.

Qui sotto trovate l’audio e il testo de Non si nomina Bruno.

Ascolta Non si nomina Bruno

Il testo de Non si nomina Bruno

Non si nomina Bruno, no, no, no Non si nomina Bruno, ma

Era un bel giorno e Era un bel giorno e Stavo per sposarmi e non c’erano nuvole, sai No, non ce n’erano, sai Bruno arrivò sogghignando un po’ Tuono Raccontala tu allora, dai Mi spiace, mi vida, lo so Disse: «Sembra piovere» Che aveva in testa? Ed un ciclone scoppiò in me Ombrello nella tempesta Matrimonio e grandine Non mancò allegria, ma tuttavia

Non si nomina Bruno, no, no, no Non si nomina Bruno

Ehi! Tanto tempo fa ho iniziato ad agitarmi Il suo bofonchiare mi portava a preoccuparmi Ha lo stesso suono della sabbia che va via Quel talento è un fardello enorme Le sue profezie incomprensibili forme La famiglia non capisce e non sa cosa sia Tu sai cosa sia?

Lui vive insieme ai ratti, lo saprai Quando fa il tuo nome è tardi ormai Sa quel che sogniamo, ride quando urliamo

Non si nomina Bruno, no, no, no Non parliamo di Bruno

«Il tuo pesce non vivrà» mi disse, esatto «La tua pancia esploderà», è la verità Mi disse: «Perderai ogni capello» ed eccomi qua La profezia si trasforma in realtà

La tua vita sarà come vuoi Nulla può più deludermi ormai Disse «Con un potere più forte Ciò che ami e i sogni lo avrai» Oggi Mariano è qui con me

Disse a me che avrei amato un uomo Ma non ricambiata, per colpa di un’altra Lo sento ancora, lo sai? Sorella, se vuoi dire altro, non puoi Lo sento ancora, lo sai? Come fosse qui

Um, Bruno, se ripenso a Bruno Che accade se fai il nome “Bruno”? Ditemi ciò che non so su Bruno Isabela, il tuo amore è arrivato Tutti a cena