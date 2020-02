Oscar 2020: Parasite vince come Miglior film internazionale

Parasite vince agli Oscar 2020 come Miglior film internazionale. A ritirare il premio è Bong Joon-ho il regista che ha ringraziato cast e troupe, complimentandosi con tutti i grandi artisti presenti alla serata.

Il regista ha inoltre dichiarato:

Da quest’anno questo premio non si chiama più Miglior film straniero, ma Miglior film internazionale. Sono felice e sostengo questo cambiamento

Salutando i presenti Bong Joon-ho ha poi detto felice, “Ora sono pronto a bere”. È infatti la prima volta che un film della Corea del Sud riceve consensi internazionali così importanti presso la critica, il pubblico e le principali istituzioni. Per il regista e il paese questo rappresenta un traguardo importantissimo per far conoscere il cinema e la cultura della Corea del Sud in tutto il mondo.

La trama del film vincitore agli Oscar 2020:

La famiglia Kim, composta da padre, madre e due figli, un ragazzo e una ragazza, vive in condizioni di semi-indigenza in un piccolissimo seminterrato. Tra un lavoretto e l’altro la famiglia cerca di sbarcare il lunario come meglio può, dimostrando sempre e comunque grande amore reciproco.

Tutto cambia quando il figlio, Ki-woo, ha l’opportunità di impartire lezioni private di inglese alla figlia di una ricca famiglia, i Park, falsificando però tutti i propri documenti. Un’occasione che scatena una reazione a catena di eventi che porterà i Kim a insidiarsi sempre più in profondità nella vita dei Park.

Acuta e cruda riflessione sulla povertà e sui limiti che si è disposti a oltrepassare, Parasite è già un classico del cinema contemporaneo.

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar” sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.