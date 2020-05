Grandi notizie per tutti gli appassionati di cinema! Arriva in prima tv esclusiva su Sky Cinema Parasite, film trionfatore a Cannes lo scorso anno dove ha vinto la Palma d’Oro e dominatore degli ultimi Oscar®! Come ricorderete, la pellicola aveva vinto con ben 4 statuette, tra cui le due più ambite, Miglior Film e Miglior Regia! Il film sarà trasmesso in prima visione tv giovedì 7 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema #IoRestoACasa 2. Parasite sarà inoltre disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Il Dvd di Parasite disponibile su Amazon: ecco tutti i contenuti speciali!

Su Amazon è disponibile una versione molto speciale del DVD del film koreano con un sacco di contenuti speciali, in Blu Ray e DVD e comprensivo di postcard esclusiva. Clicca qui o qui sotto per acquistarlo!





La trama di Parasite



“Parasite” racconta la storia della famiglia Kim – padre, madre, figlio e figlia – tutti molto uniti, ma anche molto disoccupati, che hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Quando il ragazzo, falsificando diploma e identità, diventa il tutor privato dell’erede della ricchissima famiglia, i quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi definitivamente. Ma anche una strategia perfetta nasconde conseguenze imprevedibili.

Ecco il commento del regista Bong Joon-Ho sul film!