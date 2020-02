Parasite: ecco la scena con la canzone di Gianni Morandi (video)

C’è anche un po’ di Italia in Parasite, fresco di 4 premi Oscar in questa edizione 2020. Il film del regista Bong Joon-ho è la prima pellicola della Corea del Sud a conquistare non solo l’Academy, ma il mondo intero. Una storia bellissima che parla di un mondo cinematografico sempre più aperto ad ascoltare storie che provengono da altre parti del mondo, soprattutto quelle più lontane.

Presentato al festival di Venezia, Parasite aveva già colpito il pubblico e la stampa italiana per una sequenza molto particolare. Nel film il regista ha inserito un montaggio in cui ha abbinato una canzone di Gianni Morandi, In ginocchio da te. Una scelta insolita che ha fatto piacere non solo al pubblico, nostrano ma anche allo stesso Gianni che un paio di giorni fa ha condiviso un post in cui ricordava quanto segue:

8 febbraio.

Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi OSCAR, al Dolby Theater di Los Angeles.

Nelle nomination per il miglior film c’è anche PARASITE, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana.

Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene…

Guarda il video con la scena di In ginocchio da te tratta da Parasite:

8 febbraio.Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi OSCAR, al Dolby Theater di Los Angeles.Nelle nomination per il miglior film c’è anche PARASITE, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana.Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene… Pubblicato da Gianni Morandi su Sabato 8 febbraio 2020

La trama del film:

La famiglia Kim, composta da padre, madre e due figli, un ragazzo e una ragazza, vive in condizioni di semi-indigenza in un piccolissimo seminterrato. Tra un lavoretto e l’altro la famiglia cerca di sbarcare il lunario come meglio può, dimostrando sempre e comunque grande amore reciproco.

Tutto cambia quando il figlio, Ki-woo, ha l’opportunità di impartire lezioni private di inglese alla figlia di una ricca famiglia, i Park, falsificando però tutti i propri documenti. Un’occasione che scatena una reazione a catena di eventi che porterà i Kim a insidiarsi sempre più in profondità nella vita dei Park.

Acuta e cruda riflessione sulla povertà e sui limiti che si è disposti a oltrepassare, Parasite è già un classico del cinema contemporaneo.

Avete già visto Parasite, pensate di recuperalo?