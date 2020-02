Oscar 2020: tutti i vincitori di questa edizione, Parasite trionfa

Gli Oscar 2020 hanno visto il trionfo della Corea del Sud. Parasite si è guadagnato ben 4 Oscar per la gioia del suo regista e di tutto il cast. Miglior attore Joaquin Phoenix per la sua interpretazione in Joker e Renée Zellweger per Judy.

Scopri qui tutti i vincitori degli Oscar 2020!

Insomma, la sorpresa più grande di questo film è sicuramente Parasite e il regista Bong Joon-ho che ha ringraziato nel modo più bello i suoi idoli cinematografici, tra cui i presenti Tarantino e Scorsese, con tanto di standing ovation. Un bello smacco per Phoenix che non ha neanche citato De Niro nel suo discorso di ringraziamento. Come a dire, va bene il talento ma la classe è un’altra cosa.

Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2020:

Miglior Film

Parasite

Miglior Regista

Parasite – Bong Joon-Ho

Miglior Attore Protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Miglior Attrice Protagonista

Renée Zellweger – Judy

Miglior Attore non Protagonista

Brad Pitt – C’era una volta… a Hollywood

Miglior Attrice non Protagonista

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Miglior Sceneggiatura Originale

Parasite

Miglior Sceneggiatura non Originale

Jojo Rabbit

Miglior Film d’Animazione

Toy Story 4

Miglior Film Internazionale

Parasite

Miglior Documentario

American Factory

Miglior Corto Documentario

Learning To Skateboard In a Warzone (If You’re a Girl)

Miglior Cortometraggio

The Neightboor’s Window

Miglior Cortometraggio Animato

Hair Love

Miglior Colonna Sonora

Joker

Miglior Canzone

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocktman

Miglior Montaggio Sonoro

Ford VS Ferrari

Miglior Sonoro

1917

Miglior Scenografia

C’era una volta… a Hollywood

Miglior Fotografia

1917

Migliori Costumi

Piccole Donne

Miglior Trucco e Acconciatura

Bombshell

Miglior Montaggio

Ford VS Ferrari

Migliori Effetti Speciali

1917

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar” sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.