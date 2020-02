Oscar 2020: Bong Joon-Ho vince come Miglior regista per Parasite

Bong Joon-Ho a sorpresa ha battuto tutti e si è aggiudicato il premio come Miglior regista agli Oscar 2020 per il film Parasite. Il pubblico ha accolto il regista sud coreano con una meritatissima standing ovation, ma lui, durante il suo discorso, ne ha chiesta un’altra per Martin Scorsese, un maestro per lui sin dai tempi della scuola di cinema.

Bong Joon-Ho ha fatto la storia per la Corea del Sud, il suo film, infatti, si è portato a casa anche l’Oscar come Miglior film Internazionale e Miglior Sceneggiatura Originale.

Ecco tutti i registi che erano nominati in questa categoria agli Oscar 2020:

The Irishman – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

1917 – Sam Mendes

C’era una volta… a Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-Ho

Trama di Parasite:

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar” sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.