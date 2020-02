Joaquin Phoenix si è aggiudicato il premio come Miglior attore protagonista per Joker agli Oscar 2020. Una vittoria meritata ed attesa che l’attore ha onorato con un discorso forte ed impattante.

Nel suo discorso, infatti, l’attore ha detto che uno dei doni più grandi che tutti loro in quella stanza hanno è la possibilità di avere una voce e che importante poterla usare per darla a chi non ne ha una. L’attore ha parlato dell’importanza di dare una seconda occasione ed ha reso omaggio suo fratello, scomparso, River Phoenix.

BREAKING: Joaquin Phoenix wins the Oscar for Best Actor for “Joker.” https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/3E9zmtA2tK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Joaquin Phoenix ends his Best Actor #Oscars speech by quoting his brother River. “Run to the rescue with love and peace will follow.” pic.twitter.com/QK7JCi0PkN — MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020

Ecco tutti gli attori che erano nominati in questa categoria agli Oscar 2020:

Antonio Banderas – Pain and Glory

Leonardo DiCaprio – C’era una volta… a Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – I due papi

Trama di Joker:

Arthur Fleck, attore comico fallito ed ignorato dalla società, vaga per le strade di Gotham City iniziando una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, sino a divenire una delle peggiori menti criminali della storia.

JOKER - TRAILER FINALE ITALIANO

