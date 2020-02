Oscar 2020: Elton John vince per la Miglior canzone

Elton John e Bernie Taupin si sono aggiudicati il premio come Miglior canzone agli Oscar 2020 per (I’m Gonna) Love Me Again per la colonna sonora di Rocktman. Il duo, che ormai collabora dagli anni ’60, ha ringraziato l’Academy e tutti coloro che hanno partecipato a Rocketman.

Elton John era visibilmente emozionato, probabilmente non si aspettava di vincere un riconoscimento così importante stasera. Con gli occhi lucidi ha lasciato inizialmente parlare il suo amico di sempre Bernie, “la costante della mia vita, quello che c’era sempre quando io ero giù. Senza di lui io non sarei Elton John.”

“This is a dream for us.” Watch Elton John’s acceptance speech for Best Original Song: https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/G0FKRf4qAA — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Elton John aveva già vinto un Oscar nel 1994 per Il re leone. In questa edizione degli Oscar 2020, come dichiarato dallo stesso Bernie Taupin, la vittoria ha però un sapore diverso. Quest’anno infatti questi due “ragazzi” che collaborano dal 1967 hanno vinto insieme. Una bella storia di due amici che ce l’hanno fatta insieme.

Vi ricordiamo che Elton John è prossimo al ritiro. Rocketman era stato infatti pensato per accompagnare l’ultima serie di concerti della celebre popstar. Nel biopic Elton è stato interpretato da Taron Egerton.

Gli altri candidati di questa edizione degli Oscar 2020 erano:

I Can’t Let You Throw Yourself Away – Toy Story

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocktman

I’m Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen 2

Stand Up – Harriet

